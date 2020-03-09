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 Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу
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Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

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 Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть

Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть
3:55   9 Марта 2020
Весь мир

Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть

Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex после обрушения мировых цен на нефть поднялся на 3,93 рубля и равен 72,5 рубля согласно данным торгов.

Курс евро к рублю на Forex увеличился на 4,89 рубля и достиг 82,4 рубля.

Падение цен на нефть произошло на фоне неудачи переговоров государств — членов сделки ОПЕК+ в пятницу, в ходе которых не удалось согласовать новые условия или продлить срок действия текущего соглашения. В итоге 1 апреля все обязательства участников сделки по ограничению добычи топлива аннулируются.

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Автор: Мария Милкевич
#нефть #евро #доллар #курс валют

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