Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex после обрушения мировых цен на нефть поднялся на 3,93 рубля и равен 72,5 рубля согласно данным торгов.

Курс евро к рублю на Forex увеличился на 4,89 рубля и достиг 82,4 рубля.

Падение цен на нефть произошло на фоне неудачи переговоров государств — членов сделки ОПЕК+ в пятницу, в ходе которых не удалось согласовать новые условия или продлить срок действия текущего соглашения. В итоге 1 апреля все обязательства участников сделки по ограничению добычи топлива аннулируются.