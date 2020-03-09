Власти Японии считают, что КНДР провела пуски баллистических ракет

Власти Японии считают, что Северная Корея провела в понедельник пуски баллистических ракет, которые не достигли исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца, сообщает агентство «Киодо».

Ранее агентство «Ренхап» сообщало со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР запустила по меньшей мере три ракеты в направлении Японского моря из района Сондок провинции Хамген-Намдо. За неделю до этого Пхеньян, как утверждается, устроил артиллерийские учения с участием двух ракет малого радиуса действия.