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Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть
Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

 Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу
Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

 Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс
Два первых случая заражения коронавирусом обнаружены в Албании

Два первых случая заражения коронавирусом обнаружены в Албании

 Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть

Курс доллара подскочил после обвала цен на нефть
3:23   9 Марта 2020
Весь мир

Власти Японии считают, что КНДР провела пуски баллистических ракет

Власти Японии считают, что КНДР провела пуски баллистических ракет

Власти Японии считают, что Северная Корея провела в понедельник пуски баллистических ракет, которые не достигли исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца, сообщает агентство «Киодо».

Ранее агентство «Ренхап» сообщало со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР запустила по меньшей мере три ракеты в направлении Японского моря из района Сондок провинции Хамген-Намдо. За неделю до этого Пхеньян, как утверждается, устроил артиллерийские учения с участием двух ракет малого радиуса действия.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #япония #ракеты

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