Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Эпатажный депутат украинской Рады от «Оппозиционной платформы» Илья Кива сообщил в эфире телеканала NewsOne о решении поехать в Москву на Парад Победы.

Он считает, что празднование 75-летия Победы может помочь России и Украине сблизиться и урегулировать конфликт в Донбассе.

Кива подчеркнул, что его фракция будет отмечать день победы над фашизмом и возмутился тем, что украинцам стали насаждать «историю пособников фашизма».

Напомним, с 2015 года на Украине годовщина победы над нацистской Германией на государственном уровне отмечается по западноевропейскому образцу, 8 мая, в День памяти и примирения.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в стране не будут праздновать 75-летие Победы.