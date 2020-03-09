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2:39   9 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Эпатажный депутат украинской Рады от «Оппозиционной платформы» Илья Кива сообщил в эфире телеканала NewsOne о решении поехать в Москву на Парад Победы.

Он считает, что празднование 75-летия Победы может помочь России и Украине сблизиться и урегулировать конфликт в Донбассе.

Кива подчеркнул, что его фракция будет отмечать день победы над фашизмом и возмутился тем, что украинцам стали насаждать «историю пособников фашизма».

Напомним, с 2015 года на Украине годовщина победы над нацистской Германией на государственном уровне отмечается по западноевропейскому образцу, 8 мая, в День памяти и примирения.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в стране не будут праздновать 75-летие Победы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #день победы #кива

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