Полиция считает личный конфликт причиной стрельбы у парижской мечети

Французская полиция назвала сведение личных счетов основной версией в деле о стрельбе во дворе парижской мечети, передает в понедельник телеканал CNews.

«Мы ориентируемся на версию о сведении счетов [между стрелком и пострадавшим], но пока не окончательно», — приводит телеканал слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала уточнил, что по факту инцидента судебная полиция ведет расследование «покушения на убийство».

Напомним, человек был ранен в результате стрельбы во дворе мечети в XIX округе Парижа неизвестным злоумышленником со шлемом на голове примерно в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве). Сообщается, что пострадавший получил ранения ног, сейчас его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Преступник покинул место происшествия на скутере, где он находится сейчас, неизвестно.