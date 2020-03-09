Президент Португалии отправился в добровольный карантин из-за коронавируса

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправился в добровольный карантин, отменив все мероприятия на две недели на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщает его офис.

Известно, что накануне он встретился с группой учеников школы, которую потом закрыли из-за выявления коронавируса COVID-19 у одного из детей. Однако известно, что зараженный ребенок и его одноклассники не присутствовали на приеме в президентском дворце.

«Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется запланированных поездок за границу», — отмечается в заявлении.

Семидесятиоднолетний президент будет продолжать работу в резиденции под наблюдением врачей.