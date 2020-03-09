Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

Неизвестный ранил человека на территории мечети вечером в воскресенье на северо-востоке Парижа, передает телеканал BFMTV.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в районе 20:00 (22:00 по московскому времени) мужчина с оружием вошел во внутренний двор мечети в 19-м округе Парижа, выстрелил в другого человека и скрылся на мотороллере. Где он находится сейчас, неизвестно. Сообщается, что в момент нападения на стрелке был шлем.

Уточняется, что угрозы жизни пострадавшего нет.