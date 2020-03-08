Террористы ПНС Ливии начали масштабное наступление на позиции ЛНА
Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии начали широкомасштабное наступление на позиции ЛНА, сообщил в Facebook официальный представитель генерального командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари.
По словам Мисмари, эту информация ЛНА получила путем сбора и анализа данных о мобилизации террористических формирований, поставленных в Ливию Турцией для поддержки главы ПНС Файеза Сарраджа.
«Разведывательные подразделения Главного командования ЛНА подтверждают начало проведения широкомасштабного наступления на ЛНА по всем фронтам», – сообщил пресс-секретарь ЛНА.
Ранее 8 марта ПНС Ливии обстреляло из РСЗО «Град» жилые районы Триполи, а также открыло артиллерийский огонь по позициям ЛНА с территории военного аэродрома «Митига».
При этом силы ЛНА продолжают соблюдать перемирие, так как нацелены на невоенное решение конфликта.