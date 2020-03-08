Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

 Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу
Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

 Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии
Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

 Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй
Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

 Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу
Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

 Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии
Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

 Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй
23:56   8 Марта 2020
Весь мир

Террористы ПНС Ливии начали масштабное наступление на позиции ЛНА

Террористы ПНС Ливии начали масштабное наступление на позиции ЛНА

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии начали широкомасштабное наступление на позиции ЛНА, сообщил в Facebook официальный представитель генерального командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари.

По словам Мисмари, эту информация ЛНА получила путем сбора и анализа данных о мобилизации террористических формирований, поставленных в Ливию Турцией для поддержки главы ПНС Файеза Сарраджа.

«Разведывательные подразделения Главного командования ЛНА подтверждают начало проведения широкомасштабного наступления на ЛНА по всем фронтам», – сообщил пресс-секретарь ЛНА.

Мисмари заявил о широкомасштабном наступлении ПНС Ливии

Ранее 8 марта ПНС Ливии обстреляло из РСЗО «Град» жилые районы Триполи, а также открыло артиллерийский огонь по позициям ЛНА с территории военного аэродрома «Митига».

При этом силы ЛНА продолжают соблюдать перемирие, так как нацелены на невоенное решение конфликта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ливия #лна #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...