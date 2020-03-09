Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний китаец из провинции Хубэй выздоровел после заражения коронавирусом нового типа, его выписали из больницы города Ухань в субботу, передает агентство «Синьхуа».

Good news! A 100-year-old man with underlying illnesses has recovered from #COVID19 and was discharged from hospital in #Wuhan on Saturday. #coronavirus pic.twitter.com/qSzKslhGuv — China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020

По данным агентства, мужчина стал старейшим пациентом, излечившимся от нового коронавируса. Он поступил в больницу 24 февраля с симптомами заболевания. Врачи применяли не только стандартную противовирусную терапию, но и традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы.