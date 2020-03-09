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 Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

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Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

Неизвестный ранил человека на территории мечети в Париже

 Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй
0:19   9 Марта 2020
Весь мир

Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний мужчина вылечился от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Столетний китаец из провинции Хубэй выздоровел после заражения коронавирусом нового типа, его выписали из больницы города Ухань в субботу, передает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, мужчина стал старейшим пациентом, излечившимся от нового коронавируса. Он поступил в больницу 24 февраля с симптомами заболевания. Врачи применяли не только стандартную противовирусную терапию, но и традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #коронавирус

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