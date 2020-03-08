Бывший украинский шпион признал, что Киеву не вернуть Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, в интервью «Пятому каналу» усомнился в возможности вернуть Донбасс под контроль Киева и назвал войну в регионе проигранной.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях», — заявил он.

Он добавил, что в школах и вузах непризнанных республик в рамках учебной программы рассказывают о подвигах ополченцев.

Бывший шпион считает, что участники конфликта на стороне ДНР и ЛНР не нужны Украине, их нужно вывезти в Россию и получить контроль над границей. Но он признает, что это лишь фантазия, и эту войну Киев проиграл. По словам Асеева, Донбасс уже не вернуть, «и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше».