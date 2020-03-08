Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

Третий подтвержденный случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Латвии, передает в воскресенье в Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

«Пациент вернулся в Ригу 7 марта рейсом AirBaltic BT630 и является членом семьи пациента, у которого сегодня утром лабораторно было подтверждено заболевание COVID-19», — информирует латвийское ведомство.

Ранее в воскресенье Минздрав Латвии подтвердил обнаружение второго за неделю больного новым коронавирусом в стране. Это оказалась женщина, которая заразилась на итальянском курорте Червиния.

О первом случае заболевания Минздрав сообщил 2 марта. Женщину, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен, вместе с дочерью поместили в инфекционный центр. Симптомы оказались легкими, а повторный анализ не подтвердил наличия коронавируса, и 3 марта ее выписали. У дочери заболевание не обнаружили.