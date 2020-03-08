Пожавший руку Трампу член конференции ранее контактировал с больным коронавирусом

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что контактировал с зараженным коронавирусом человеком, прежде чем на сцене пожал руку президенту США Дональду Трампу.

Ранее поступала информация, что на конференции с участием Трампа присутствовал зараженный коронавирусом участник.

«У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт», — отметил Шлапп.

Он уточнил, что сам зараженный коронавирусом человек не присутствовал на мероприятии в день, когда там выступал Трамп. Ранее союз заявил, что заболевший вообще не бывал в главном зале.

Сам Трамп, когда стало известно о присутствии зараженного на митинге, заявил, что его «совершенно не беспокоит» сложившаяся ситуация, и он будет и дальше проводить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании с участием тысяч человек.