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Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

 Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу
Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

Третий подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в Латвии

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21:12   8 Марта 2020
Россия

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичам грозит до пяти лет колонии за нарушение карантина по коронавирусу

Уголовное наказание вплоть до пяти лет колонии грозит за нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран. Об этом предупредила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в воскресенье, 8 марта.

Уточняется, что соблюдение режима карантина отслеживается с помощью видеонаблюдения. Нарушителей размещают уже в обсерваторе.

Согласно статье 236 УК, если действия человека привели к массовому заражению людей, ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Если действия повлекли по неосторожности смерть человека, то ему грозит до пяти лет заключения, отметили в ведомстве.

В России зафиксировано 17 случаев заражения новым типом коронавиурса. Два из них — у граждан Китая, 14 — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у итальянца. Китайцы и один россиян уже выздоровели.

Ранее в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения коронавируса. После посещения неблагоприятных москвичи обязаны сообщить о приезде на горячую линию и соблюдать двухнедельный карантин.

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Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

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