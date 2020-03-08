Уголовное наказание вплоть до пяти лет колонии грозит за нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран. Об этом предупредила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в воскресенье, 8 марта.

Уточняется, что соблюдение режима карантина отслеживается с помощью видеонаблюдения. Нарушителей размещают уже в обсерваторе.

Согласно статье 236 УК, если действия человека привели к массовому заражению людей, ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Если действия повлекли по неосторожности смерть человека, то ему грозит до пяти лет заключения, отметили в ведомстве.

В России зафиксировано 17 случаев заражения новым типом коронавиурса. Два из них — у граждан Китая, 14 — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у итальянца. Китайцы и один россиян уже выздоровели.

Ранее в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения коронавируса. После посещения неблагоприятных москвичи обязаны сообщить о приезде на горячую линию и соблюдать двухнедельный карантин.