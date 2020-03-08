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21:37   8 Марта 2020
Россия

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в московском метро 8 марта

Более миллиона женщин смогли бесплатно проехать в столичном метрополитене в Международный женский день к 18.30 вечера, пишет в Twitter Московский метрополитен.

«К 18:30 в Мосметро прошли бесплатно около 1,05 миллиона женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно», — рассказали представители московской подземки.

Ранее мэр столицы РФ Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» сообщил о введении 8 марта бесплатного проезда для всех женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на пригородных электричках. Также 8 и 9 марта женщины смогут бесплатно припарковаться на улицах Москвы.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #метро #женщины #8 марта

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