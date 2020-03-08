Малькевич назвал «антироссийской истерией» попытки Запада обвинить РФ в крушении MH17

Запад требует от России признать вину в катастрофе рейса МН17, несмотря на отсутствие доказательств и готовность РФ участвовать в расследовании. Российский журналист и телеведущий Александр Малькевич назвал поведение Запада «антироссийской истерией».

8 марта Малькевич выступил на общественных слушаниях в Амстердаме, посвящённых рейсу МН17. Журналист отметил, что Запад не допускает РФ к расследованию и требует признания вины.

«Сколько раз на самом высоком уровне был задан вопрос: где данные с украинских радаров? И странный ответ: их нет. Потом кто-то сказал, что "эти радары случайно выключились". Все радары, которые на Украине наблюдали за этой частью воздушного пространства, в какой-то момент выключились?!», — написал Малькевич у себя в Telegram.

По словам журналиста, история с малайзийским Boeing за пять с половиной лет обросла множеством слухов и сплетен и понять, что с ним произошло на самом деле, становится очень сложно.

«При этом вопросов остается огромное количество, и эти вопросы задают независимые журналисты, блогеры и эксперты во всем мире. Но их не слышат, а многим и вовсе затыкают рот, не давая высказываться ни на каких площадках», — возмутился Малькевич.

Более того, у журналиста вызывает недоумение позиция многих российских СМИ, которые пиарят различные антироссийские провокации. Ранее в СМИ появились сообщения об «акции в Гааге», где родственники погибших якобы принесли 298 белых стульев к зданию российского консульства.

«Я в Гааге провёл весь день, ничего подобного не видел. Но зачем рассказывать о полном зале на наших слушаниях, если можно раздувать антироссийскую истерию, описывая событие, на котором сами журналисты не были», — констатировал Малькевич.

Лайнер Boeing 777–200ER малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.