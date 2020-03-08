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20:25   8 Марта 2020
Россия

Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.

«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Трагедия произошла 7 марта около 21:00 и стала результатом несчастного случая. Друг убитого случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья. После происшествия юноша на лифте перевез тело друга с третьего на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии. Друг подростков считает случившийся инцидент случайностью.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#убийство #петербург

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