Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.

«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Трагедия произошла 7 марта около 21:00 и стала результатом несчастного случая. Друг убитого случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья. После происшествия юноша на лифте перевез тело друга с третьего на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии. Друг подростков считает случившийся инцидент случайностью.