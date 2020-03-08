Lexus за семь миллионов рублей угнали у безработного москвича

Lexus за 6,9 миллиона рублей угнали в московском районе Богородское у безработного москвича, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки у дома по указанному адресу Открытое шоссе, дом 9 совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки Lexus LX 570», — говорится в сообщении.

28 декабря 2018 года пресс-служба УВД по ЦАО сообщила, что прохожий украл у жителя Москвы сумку, в которой лежали шесть миллионов рублей, когда мужчина попросил незнакомца поменять деньги на иностранную валюту, так как не нашел свой паспорт. Одного из грабителей задержали в тот же день с половиной украденной суммы.