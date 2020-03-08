Lexus за семь миллионов рублей угнали у безработного москвича

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

 «Оппозиция» поздравила россиянок рассказами о «произволе режима» и призывами «донтатить»

«Оппозиция» поздравила россиянок рассказами о «произволе режима» и призывами «донтатить»
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах
Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

 Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной
Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

Подозреваемого в убийстве подростка оправили под домашний арест

 «Оппозиция» поздравила россиянок рассказами о «произволе режима» и призывами «донтатить»

«Оппозиция» поздравила россиянок рассказами о «произволе режима» и призывами «донтатить»
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах
Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

 Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной
20:14   8 Марта 2020
Россия

Lexus за семь миллионов рублей угнали у безработного москвича

Lexus за семь миллионов рублей угнали у безработного москвича

Lexus за 6,9 миллиона рублей угнали в московском районе Богородское у безработного москвича, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки у дома по указанному адресу Открытое шоссе, дом 9 совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля марки Lexus LX 570», — говорится в сообщении.

28 декабря 2018 года пресс-служба УВД по ЦАО сообщила, что прохожий украл у жителя Москвы сумку, в которой лежали шесть миллионов рублей, когда мужчина попросил незнакомца поменять деньги на иностранную валюту, так как не нашел свой паспорт. Одного из грабителей задержали в тот же день с половиной украденной суммы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#кража #lexus

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...