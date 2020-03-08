Российский лыжник Большунов досрочно выиграл Кубок мира в дистанционных гонках

Российский 23-летний лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем в зачёте дистанционных гонок в сезоне 2019–2020.

До завершения Кубка мира нужно принять участие в двух неспринтерских гонках — масс-старте и гонке преследования. Спортсмен, который придет первым, получит 230 очков. На данный момент у Большунова на 429 очков больше, чем у занимающего вторую позицию норвежца Сьюра Рёте.

Большунов является Заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным призёром Олимпийских игр 2018 года, четырехкратным серебряным призером чемпионата мира 2019 года, победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски 2019 — 2020, двукратным обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира 2018 — 2019 и 2019 — 2020 лет. Кроме того, Большунов дважды победил и взял одно серебро в чемпионате мира по бегу на роликовых лыжах.