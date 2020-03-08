«Оппозиция» поздравила россиянок рассказами о «произволе режима» и призывами «донтатить»

Организация беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытия Россия» (признана в РФ нежелательной) использовала 8 Марта, чтобы рассказать о произволе «тоталитарного режима» и поклянчить деньги для финансирования так называемой «оппозиции».

Сторонники «Открытой России» в свойственной либералам поздравили российских женщин, устроив серию пикетов. Однако даже поздравление с Международным женским днем противники «режима» умудрились подать в русле нужной им политизированной повестки, пишет ФАН.

По данным организации Ходорковского, количество политзаключенных женщин постоянно увеличивается. «Открытая Россия» считает, что зачастую эти женщины просто становятся жертвами «тоталитарной» государственной машины.

«Оппозиция» не ограничились только лишь историями о женщинах, пострадавших от «кровавого режима», и призывами к активной антигосударственной деятельности. В «Открытой России» также решили поклянчить денег россиян, сославшись на блокировку счетов одной из «политзаключенных» Яны Антоновой и ее матери.

Издание отмечает, что ограничительные меры в отношении Антоновой приняты в рамках дела ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального об отмывании 75 миллионов рублей. Ранее ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов уже собирал «пожертвования» на свою личную карту Сбербанка, в связи с чем у кредитной организации возникли вопросы к соратнику Навального.

Журналисты не исключают, что опубликованный «Открытой Россией» номер банковской карты может оказаться очередным «теневым каналом» оппозиционеров для получения денег. Нет гарантий, что средства будут использованы для помощи семье одной из «политзаключенных». Ведь в ситуации с Миловым и ФБК сбор «пожертвований» вполне мог осуществляться для финансирования не только акций протеста и массовых беспорядков, но и террористической деятельности.

Представители либерально-оппозиционных кругов продолжают использовать, даже Международный женский день, чтобы лишний раз напомнить о себе в социально-политическом контексте и выклянчить еще денег на антигосударственную деятельность.