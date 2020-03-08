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19:23   8 Марта 2020
Россия

Онищенко назвал либеральным решение властей разрешить москвичам проходить карантин дома

Онищенко назвал либеральным решение властей разрешить москвичам проходить карантин дома

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал смелым и либеральным решение мэрии Москвы разрешать россиянам, прилетевшим из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу, отбывать карантин у себя дома.

«Говорят: "Вы прилетели из Италии, там неблагополучная ситуация, вы можете пожить у себя, если живете один, но не выходите из квартиры". То есть мне (россиянину — ред.) доверились, попросили не нарушать режим», — сказал Онищенко «Интерфаксу».

Депутат пояснил, что власти могли бы закрывать россиян «в общарпанных общежитиях», но вместо этого власти доверяют своим горожанам и позволяют им находиться в комфортных условиях собственной квартиры.

8 марта в​ Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что все россияне, которые вернулись из стран-очагов заражения коронавирусом, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. Уточняется, что люди, у которых не обнаружено симптомов заболевания, могут проходить изолированный карантин у себя дома.

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #онищенко #коронавирус

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