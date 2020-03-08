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18:53   8 Марта 2020
Россия

Нарушителям самоизоляции в Москве может грозить пять лет тюрьмы

Нарушителям самоизоляции в Москве может грозить пять лет тюрьмы

​Департамент здравоохранения Москвы пригрозил лишением свободы на срок до пяти лет за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом  сообщается на сайте ведомства.

В департаменте предупредили, что все россияне, которые вернулись из стран-очагов заражения коронавирусом, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. Уточняется, что люди, у которых не обнаружено симптомов заболевания, могут проходить изолированный карантин у себя дома.

По данным на 8 марта, более 100 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру. Успешно вылечились более 55 тысяч человек, а умерли — почти 3,5 тысячи. Официально в России 13 заболевших, включая троих иностранцев. Больше всего зараженных сейчас в Италии — более 4,6 тысячи человек и Южной Корее — более 6,7 зараженных.

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Автор: Алина Бранцевич
#тюрьма #коронавирус

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