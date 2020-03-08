Позднюю встречу Путина с парламентариями 5 марта объяснили ненормированным графиком работы

Российский президент Владимир Путин провел встречу с лидерами думских фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным поздно вечером 5 марта. Володин отметил, что ненормированный график работы — обычное дело для российско президента.

«Наш президент так работает, а вот мы не привыкли. Вот Геннадий Андреевич (Зюганов — ред.) говорит, что секретарей всегда берегли, и они так не работали, они в обед спали», — сказал Володин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встречах с главами фракций и спикером палаты Путин не обсуждал вопрос роспуска Госдумы РФ. По словам председателя Госдумы, на позднем собрании парламентарии обсуждали поправки к Конституции.

15 февраля в своем послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. Позже президент призвал призвать к голосованию как можно больше россиян, чтобы голосование получилось народным. Российский лидер подчеркнул, что не внесет поправки в Основной закон РФ, пока их не одобрят россияне.