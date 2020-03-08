Сын судьи признался в убийстве лучшего друга в Петербурге

Задержанный по подозрению в убийстве 14-летнего юноши подросток признался, что застрелил друга случайно.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», — сказал журналистам адвокат задержанного Артем Баконин.

По версии следствия, сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина 7 марта пригласил друзей домой, где выстрелил из охотничьего ружья, в результате по неосторожности застрелил друга. После инцидента юноша на лифте перевез тело друга с третьего на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого обнаружили сотрудники Росгвардии.

Адвокат добавил, что семья подозреваемого будет помогать родственникам погибшего.