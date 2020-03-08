Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе

Американское издание Vox опубликовало ролик о распространении коронавируса в Twitter, на котором отметило Крым на карте как российскую территорию. Посольство Украины в США потребовало переделать карту.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine. Please, correct the map!#COVID19 pic.twitter.com/Oan7oko3rk — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 7, 2020

«Пожалуйста, поменяйте карту!» – написали представители украинского посольства в США в комментариях.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считает Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».