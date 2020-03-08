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17:54   8 Марта 2020
Россия

Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе

Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе

Американское издание Vox опубликовало ролик о распространении коронавируса в Twitter, на котором отметило Крым на карте как российскую территорию. Посольство Украины в США потребовало переделать карту.

«Пожалуйста, поменяйте карту!» – написали представители украинского посольства в США в комментариях.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считает Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #украина #крым #коронавирус

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