Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сын судьи признался в убийстве лучшего друга в Петербурге

Сын судьи признался в убийстве лучшего друга в Петербурге

 Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе

Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах
Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

 Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной
Сын судьи признался в убийстве лучшего друга в Петербурге

Сын судьи признался в убийстве лучшего друга в Петербурге

 Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе

Украина возмутилась, что США отметили Крым российской территорией на карте о коронавирусе
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах
Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

 Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной
17:33   8 Марта 2020
Россия

Голикова назвала панику на фоне коронавируса в РФ «раздутой историей»

Голикова назвала панику на фоне коронавируса в РФ «раздутой историей»

Панику из-за коронавируса в РФ раздули слишком сильно, в то время как российские специалисты успешно сдерживают распространение нового типа пневмонии в стране, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно»,  — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

По данным на 8 марта в РФ официально зарегистрировано 17 зараженных коронавирусом человек, три из них — иностранцы. По всему миру новым типом пневмонии заразились уже более 100 тысяч человек. Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, медики советуют использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками и регулярно проветривать помещения, в то время как ВОЗ уверяет, что чеснок, кокаин и детская моча не помогают защититься от коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#голикова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...