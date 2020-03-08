Голикова назвала панику на фоне коронавируса в РФ «раздутой историей»

Панику из-за коронавируса в РФ раздули слишком сильно, в то время как российские специалисты успешно сдерживают распространение нового типа пневмонии в стране, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

По данным на 8 марта в РФ официально зарегистрировано 17 зараженных коронавирусом человек, три из них — иностранцы. По всему миру новым типом пневмонии заразились уже более 100 тысяч человек. Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, медики советуют использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками и регулярно проветривать помещения, в то время как ВОЗ уверяет, что чеснок, кокаин и детская моча не помогают защититься от коронавируса.