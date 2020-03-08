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17:20   8 Марта 2020
Весь мир

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Климкин заявил, что западные лидеры приедут в Москву 9 мая обсуждать Украину

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что западные лидеры приедут на празднование Дня Победы в Москве 9 мая для достижения неких «закулисных договоренностей» относительно Украины.

«Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — заявил политик в интервью порталу «Обозреватель», напомнив, что 8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения.

По его словам, западные лидеры собираются 9 мая в Москве не только «венки возлагать», поэтому Климкин видит в этом мероприятии «реальную угрозу» для Украины.

29 февраля в Киеве заявили, что Украина отказывается\ отмечать День Победы в 2020 году. Занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 75 лет спустя украинцы, как и вся Европа, готовы понять причины этой войны и простить друг друга. Владимир Мединский назвал отрицание Дня Победы — 9 Мая — оскорблением собственных предков, а для украинцев — насилием над собственной культурой и идентичностью.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #климкин #день победы #9 мая

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