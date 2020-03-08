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 Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной
16:49   8 Марта 2020
Весь мир

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Трамп назвал работу Белого дома по борьбе с коронавирусом великолепной

Президент США заявил, что США очень быстро приняли меры, чтобы предотвратить распространение нового типа пневмонии в стране и выразил сожаление, что СМИ пытаются выставить правительство США в плохом свете.

«У нас в Белом доме великолепно скоординированный и точно настроенный план нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень быстро предприняли шаг с закрытием границ (США) в отношении определенных мест, что стало подарком судьбы», — написал президент в Twitter.

По данным на 8 марта, число заболевших коронавирусом в США превысило 400 человек, 19 заразившихся скончались.

26–29 февраля Трамп принял участие в конференции, на которой находился зараженный новым типом пневмонии делегат. Однако американский президент остался здоров.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #трамп #коронавирус

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