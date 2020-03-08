Чеснок, кокаин и детская моча не помогают защититься от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развенчала мифы о передаче и лечении нового коронавируса.

В организации пояснили, что новым типом пневмонии можно заразиться только воздушно-капельным путем, в то время как через укусы комаров, посылки из Китая и другие предметы заразиться этим заболеванием невозможно.

«Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа», — говорится в сообщении.

В свою очередь, детская моча, холодная температура, кокаин, ультрафиолетовое излучение, чеснок и хлорная известь не защитят от заражения коронавирусом. Кроме того, заразиться новым типом пневмонии могут люди любой возрастной категории, а вакцины от нового коронавируса пока не существует, поэтому необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.