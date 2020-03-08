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16:13   8 Марта 2020
Россия

Путин считает систему двоевластия губительной для России

Путин считает систему двоевластия губительной для России

Президент РФ Владимир Путин признался, что создание параллельных или альтернативных органов власти помогло бы ему сохранять стабильность в РФ, но создавать ситуацию двоевластия на будущее он считает неприемлемым.

«Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — сказал российский президент в интервью для документального фильма в эфире телеканала «Россия-1».

Российский лидер напомнил, что во многих странах мира нет ограничения по срокам президентства, однако для России, подчеркнул Путин, такая система неприемлема.

22 января на встрече со студентами в центре «Сириус» в Сочи Путин заявил, что создание поста «наставника», как в Сингапуре, будет подрывать институт президента в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #президент

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