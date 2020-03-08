Путин считает систему двоевластия губительной для России

Президент РФ Владимир Путин признался, что создание параллельных или альтернативных органов власти помогло бы ему сохранять стабильность в РФ, но создавать ситуацию двоевластия на будущее он считает неприемлемым.

«Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — сказал российский президент в интервью для документального фильма в эфире телеканала «Россия-1».

Российский лидер напомнил, что во многих странах мира нет ограничения по срокам президентства, однако для России, подчеркнул Путин, такая система неприемлема.

22 января на встрече со студентами в центре «Сириус» в Сочи Путин заявил, что создание поста «наставника», как в Сингапуре, будет подрывать институт президента в РФ.