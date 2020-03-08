Коронавирус диагностировали у еще трех россиян

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Московской, Белгородской и Калининградской областях России, все зараженные недавно посещали Италию, сообщил оперштаб.

В ведомстве добавили, что в РФ официально зарегистрировано 17 случаев заражения новым типом пневмонии, три из них — иностранцы.

8 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что трех россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вылечили и выписали из больницы в Казани.

По данным на 8 марта, более 100 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру. Успешно вылечились более 55 тысяч человек, а умерли — почти 3,5 тысячи. Официально в России 13 заболевших, включая троих иностранцев. Больше всего зараженных сейчас в Италии — более 4,6 тысячи человек и Южной Корее — более 6,7 зараженных.