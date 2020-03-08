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16:16   8 Марта 2020
Весь мир

Боевики ПНС готовят нападение в ответ на убийство сирийских наемников солдатами ЛНА

Боевики ПНС готовят нападение в ответ на убийство сирийских наемников солдатами ЛНА

Пользователи Facebook сообщают, что 116-й батальон боевиков так называемого Правительства национального согласия готовится к нападению на склады боеприпасов Ливийской национальной армии в районе Сук аль-Ахад.

В соцсети также появились сообщения о том, что в квартале ар-Рабиш неподалеку от Абу Салима были убиты два сирийских наемника, передает Федеральное агентство новостей.

Жители ливийского Триполи также сообщали, что видели в городе семерых сирийских наемников и размещенные так называемым ПНС Ливии РСЗО «Град» в районе зоопарка в Абу-Салиме. Жители города Гарьян в лагере Абу Мауз рассказали, что в нем расположены несколько единиц РСЗО «Град» и о перемещении по его территории десяти сирийских наемников под командованием турецкого инструктора.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #турция #ливия #пнс

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