Россия получит «убийственную» фактуру против Запада в деле MH17

Специалист в области технической экспертизы Геннадий Полуян в интервью «МК» выразил мнение, что Нидерланды, расследуя обстоятельства крушения малайзийского Boeing, использовали обратную последовательность доказательств. Речь идет о том, что Совместная следственная группа (ССГ) сначала решила назначить виновных в этой трагедии, после чего требовать от этих людей указания места, с которого те якобы осуществили пуск ракеты из установки «Бук-М1».

И в этом, по мнению российского эксперта, заключается весь парадокс ситуации. Дело в том, поясняет он, что без установления точного места совершения преступления совершенно абсурдно предъявлять какие-либо обвинения конкретным лицам.

«Их действия должны сопоставляться с последовательностью событий, связанных с конкретным местом. Раз нет места преступления – нет последовательности событий с ним связанных, значит, нет обвиняемых», – подчеркнул Полуян.

Представляют для специалиста интерес и другие обстоятельства трагедии. По его мнению, совершенно не очевидны выводы западных экспертов об орудии преступления, в качестве которого рассматривают ЗРК «Бук-М1». Останки самолета позволяют предполагать, что на борту самолета сработало взрывное устройство, что автоматически отметает официальную версию с причастностью России к крушению рейса MH17. Также возникают вопросы к американской стороне, так и не предоставившей снимки со спутников, и к Украине, которая утаивает данные с локаторов.

«Но это уже повод для другого серьезного разговора. Поверьте, фактура будет «убийственной» для всех противников вины украинской стороны в трагедии», – подчеркнул эксперт.

Публицист Армен Гаспарян ранее выразил мнение, что Нидерланды не изменят манеру поведения в рамках рассмотрения дела MH17. В связи с этим, уверен он, следует ожидать «коллективной могучей истерики».