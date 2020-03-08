Сенатор Цеков считает Facebook и WhatsApp небезопасными для использования

Утечка данных WhatsApp подтвердила небезопасность использования западных соцсетей и мессенджеров. Кроме того, западные сервисы все чаще демонстрируют русофобские взгляды, поэтому россиянам стоит отказаться от них, считает сенатор Сергей Цеков.

«Я вообще не понимаю, откуда такая любовь к Facebook и WhatsApp? Лично у меня нет ни Facebook, ни WhatsApp и как-то я нормально существую, своей профессиональной деятельностью нормально занимаюсь», — заявил сенатор в беседе с «Нью Информ».

Цеков призвал россиян быть патриотами и пользоваться отечественными интернет-продуктами. По мнению сенатора, так россияне не только смогут поддержать свою страну, но и обезопасить свои личные данные.

«Я бы советовал отказаться и от Facebook, и от WhatsApp. Я принципиально не использую Facebook: как можно находиться в системе, которая постоянно демонстрирует русофобские взгляды?», — возмутился Цеков.

Социальная сеть Facebook и одноименная компания, владеющая WhatsApp, не первый раз становятся фигурантами скандалов из-за утечки данных. В феврале этого года более 400 тысяч приватных чатов WhatsApp попали в публичный доступ. Чаты стали выпадать через поисковик Google, и из-за бреши в системе безопасности мессенджера журналисты смогли войти в частный чат и получили номера телефонов членов аккредитованной ООН НКО. Facebook, в свою очередь, фигурировал уже в нескольких скандалах на фоне утечки данных. В январе суд обязал компанию Facebook выплатить 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс, которые обвинили соцсеть в незаконном сборе биометрических данных пользователей.