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14:34   8 Марта 2020
Россия

Путин выступил за ограничение сроков президентства в РФ

Путин выступил за ограничение сроков президентства в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что для такой страны, как Россия, лучше ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом российский лидер рассказал в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной».

«Все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено»,  — сказал Путин.

15 января в своем послании Федеральному собранию российский президент предложил внести поправки к Конституции. В настоящий момент в Конституции говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Кроме прочих поправок, поступило предложение отмены оговорки «подряд» в этой статье. 6 марта во время встречи с представителями общественности в Иваново Путин заявил, что в России должна быть сменяемость власти.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #конституция #президент рф

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