Путин выступил за ограничение сроков президентства в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что для такой страны, как Россия, лучше ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом российский лидер рассказал в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной».

«Все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал Путин.

15 января в своем послании Федеральному собранию российский президент предложил внести поправки к Конституции. В настоящий момент в Конституции говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Кроме прочих поправок, поступило предложение отмены оговорки «подряд» в этой статье. 6 марта во время встречи с представителями общественности в Иваново Путин заявил, что в России должна быть сменяемость власти.