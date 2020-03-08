Вассерман рассказал о незамысловатом обмане Киевом украинского народа

Алексей Гончарук сложил с себя полномочия премьер-министра страны. Со второй попытки его прошение об отставке все-таки было удовлетворено. Возглавлять украинский Кабмин теперь будет бывший вице-премьер по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман обратил внимание на то, что частичная замена министров не приведет к изменению прежнего политического курса. По его мнению, рокировка в правительстве была затеяна с одной целью – позволить Гончаруку избежать ответственности за все то, что в последнее время творилось на Украине. Некоторые процессы начались еще до того, как Владимир Зеленский и его команда пришли к власти, однако ни глава государства, ни сформированный им Кабмин устранить проблемы так и не смогли.

Более того, по некоторым вопросам правительство Гончарука пошло еще дальше своих предшественников. Речь в данном случае идет о разрешении Верховного совета выставить на продажу богатые черноземом плодородные земли, по сути, являющиеся последним достоянием Незалежной.

Не является популярными, по мнению Вассермана, и закон, согласно которому в школах запрещено обучение на русском языке. Да и списки памятных дат, утвержденных при Гончаруке, связаны исключительно с именами «кровавых мерзавцев», которые принимали участие в массовых казнях. В такой ситуации сам собой встает вопрос, за что именно голосовало три четверти населения Украины.

«Мудрый народ Украины! Где твоя мудрость? Неужели ты в очередной раз простишь власти то, что тебя так незамысловато обдурили? Да еще продолжая обворовывать! И это простишь?» – задается вопросом Вассерман.

Ранее сообщалось, что на Украине подвергся травле 12-летний школьник. Его назвали «пропагандистом русского мира» за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Великобритании.