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 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

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14:08   8 Марта 2020
Россия

Активисты из Соцпроф поздравили россиянок с восьмым марта

Активисты из Соцпроф поздравили россиянок с восьмым марта

В честь Международного женского дня в Петербурге прошла акция «Подари улыбку». Активисты из объединения российских профсоюзов СОЦПРОФ порадовали петербурженок цветами.

Активисты из Соцпроф поздравили россиянок с восьмым марта

«Мы хотим сделать наш самый красивый в мире город еще прекраснее. А что может быть очаровательнее женской улыбки?», — сказал депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Законодатель добавил, что первую улыбку в жизни мы получаем от мамы, а свет от ее глаз — наш путеводитель по жизни.

Международный женский день ежегодно отмечается восьмого марта. Исторически он связан с борьбой за права женщин, с 1975 года он отмечается в ООН. Сегодня во многих странах праздник приобрел более широкое значение и стал «женским днем», когда мужчины поздравляют женщин и девочек просто за то, что они есть.

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Автор: Лев Собакин
#8 марта #международный женский день

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