Боевики вновь запустили беспилотники с гражданского аэропорта «Митига» в Ливии

Беспилотник турецкого производства взлетел с территории аэропорта «Митига», который до сих пор используется гражданскими рейсами. Об этом пишут пользователи Facebook в воскресенье, 9 марта.

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже давно используют аэропорт как военный аэродром. С помощью рейсов гражданскими самолетами террористы «прикрывают» обстрелы.

Возле «Митига» находится одноименная неофициальная тюрьма, известная жестокими пытками и ненадлежащим отношением к заключенным. С мая 2019 года там незаконно удерживаются двое россиян — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены боевиками группировки RADA, которой командует Абд аль-Рауф Карра — подопечный главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.

Турция, несмотря на договоренности в Москве и Берлине, продолжает поддерживать так называемое ПНС Ливии с помощью поставок оружия в , игнорируя, эмбарго ООН 2011 года. Анкара также перебрасывает сирийских боевиков из Идлибаа для борьбы с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.