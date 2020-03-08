Ремесло назвал вмешательством в дела РФ попытку Нидерландов опросить россиян по делу MH17

Прокуратура Нидерландов пыталась выйти на необходимых ей свидетелей по делу MH17, которые проживают на территории РФ, без информирования российских властей. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло считает эти действия незаконными.

«Во-первых, мы не признавали юрисдикцию нидерландского расследования, поэтому каких-либо отношений между Совместной следственной группой и Россией не существует. Во-вторых, мы не будем передавать этой структуре в распоряжение своих граждан», — сказал Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ремесло напомнил, что РФ не принимает участия в расследовании, поэтому заманивание российских свирелей на допрос без ведома властей является нарушением международного права. Член Общественной палаты РФ предложил обратить внимание на опыт США, которые не позволяют ни одному международному суду вторгаться в национальную юрисдикцию ни под каким предлогом.

«Американцы постоянно преследуют судей Международного уголовного суда, отказывают им в выдаче виз и угрожают санкциями за вмешательство в свои внутренние дела», — поясняет он.

Ремесло подчеркнул, что опрашивать российских свидетелей по этому делу можно было только с разрешения властей РФ, иначе эти действия можно расценивать не как расследование, а как желание обвинить в происшествии Россию.

«Вне всякого сомнения, все такие действия должны проводиться по соглашению с государством, к которому они имеют непосредственное отношение, а не так, как это хотели сделать в Нидерландах», — констатирует Ремесло.

Лайнер Boeing 777–200ER малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.