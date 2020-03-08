Медики посоветовали соблюдать правила гигиены, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

Родственники находящихся на карантине россиян могут выходить из дома и вести привычный образ жизни при отсутствии симптомов и соблюдении правил гигиены, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.​

«Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования: использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения», — пояснили в департаменте.

Уточняется, что если пациент находится в изоляционном стационаре, тогда родственники уже не смогут его посещать, но он всегда может воспользоваться мобильным телефоном для связи с близкими.

1 марта, в годовщину Всемирного дня иммунитета Роспотребнадзор рассказал, что для снижения риска заражения коронавирусом и другими болезнями нужно поддерживать иммунную систему организма. Для этого медики посоветовали обеспечить себе полноценное здоровое питание, отказаться от вредных привычек и полноценно высыпаться.