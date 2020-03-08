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13:35   8 Марта 2020
Россия

Медики посоветовали соблюдать правила гигиены, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

Медики посоветовали соблюдать правила гигиены, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

Родственники находящихся на карантине россиян могут выходить из дома и вести привычный образ жизни при отсутствии симптомов и соблюдении правил гигиены, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.​

«Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования: использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения», — пояснили в департаменте.

Уточняется, что если пациент находится в изоляционном стационаре, тогда родственники уже не смогут его посещать, но он всегда может воспользоваться мобильным телефоном для связи с близкими.

1 марта, в годовщину Всемирного дня иммунитета Роспотребнадзор рассказал, что для снижения риска заражения коронавирусом и другими болезнями нужно поддерживать иммунную систему организма. Для этого медики посоветовали обеспечить себе полноценное здоровое питание, отказаться от вредных привычек и полноценно высыпаться.

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Автор: Алина Бранцевич
#карантин #гигиена #коронавирус

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