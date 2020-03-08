«Новую газету» уличили в «двойных стандартах» после статьи о преследовании Тинькова

Российский бизнесмен Олег Тиньков арестован в Лондоне по запросу США. Он обвиняется в налоговом мошенничестве — якобы сокрытии одного миллиарда долларов в активах и доходах при отказе от американского гражданства в 2013 году.

Россиянин заплатил залог в 20 миллионов фунтов и пока что остается в Лондоне. Если обвинение докажет сокрытие налогов, Тинькову по законам США грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас бизнесмен не занимается управлением активами лично. На днях он заявил, что предоставил своим юристам разбираться с обвинением США, а сам борется с лейкемией, которую у него диагностировала в октябре.

О ситуации вокруг бизнесмена написали многие, высказался даже штатный экономист Алексея Навального Владимир Милов. Он обратил внимание на падение акций компании TCS Group Holding PLC и заявил, что вкладчикам «Тинькофф Банка» стоит насторожиться.

Комментируя дело Тинькова, обозреватель «Новой газеты» Евгения Диллендорф, даже не пытается скрыть злорадства. ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что в 2018 году имя бизнесмена оказалось в «кремлевском докладе» минфина США — список российских чиновников и предпринимателей, особо приближенных к президенту РФ. Этим можно объяснить нападки «Новой».

Диллендорф вспоминает автобиографию Тинькова «Я такой, как все», в которой тот хвалил американское общество и называл США «правильным местом для обучения бизнесу». Журналист удивляется, как такой человек мог допустить ошибку в налоговых документах. Она цитирует Томаса Джозефа Даннинга о том, что нет преступления, ради которого капитал не пойдет за 300% прибыли».

По мнению «Новой», за ужасное преступление против законов США Тинькову надо ответить. При этом с бизнесменами, которых преследовали в России по схожим обвинениям, издание гораздо мягче. Если обвиняемые не входят в список минфина США, значит они — жертвы «политических репрессий» и попыток «кошмарить бизнес».

В частности, газета защищала ростовского бизнесмена Андрея Каковкина, который был арестован по обвинению в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств. До этого он скрывался в Лондоне. С большим сочувствием пишет «Новая газета» и о Валерии Израйлите — совладельце компании «Усть-Луга», которого также в РФ и обвиняют в отмывании преступных денег.