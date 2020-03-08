Российские туристы с Diamond Princess вылечились от коронавируса

Трех россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вылечили и выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», — сказал глава Минздрава на церемонии награждения врачей, работавших с этими пациентами.

Лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. Власти Японии поместили судно на двухнедельный карантин, поскольку на его борту был заразившийся новым типом коронавируса гражданин Китая. Всего на Diamond Princess было 3711 пассажиров.

5 марта круизный лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом. 7 марта вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что на судне находится 21 человек, заразившийся новым типом пневмонии. В тот же день российское посольство в США сообщило о четырех россиянах на этом судне.