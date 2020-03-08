Морозов уверен, что против «Северного потока — 2» развернулась проамериканская инфовойна
Лидер Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер, живущий в Германии, считает, что «Северный поток — 2» нужно дополнительно проверить на экологичность. Он заявил, что в России якобы происходят масштабные выбросы метана во время добычи «голубого топлива». Такое заявление возмутило члена комитета по международным делам Совета Федерации Олега Морозова.
В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт отметил, что стоит для начала узнать, кто финансирует Общество защиты окружающей среды. И подчеркнул, что немцам стоит заниматься своей экологией. Морозов отметил, что «Газпром» — это авторитетная компания, к которой в мире относятся с доверием.
«Все эти экологические экспертизы — давно пройденный этап, — сообщил парламентарий. — Все многократно проверено и перепроверено», — объяснил он.
Собеседник высказал мнение о том, что здесь речь идет скорее о политических противоречиях.
«Это все информационная война, целью которой является недопущение российского «голубого топлива» на европейский рынок. Абсолютно проамериканская работа — и проплачена она, разумеется, из-за океана, где очень хотят втюхивать Европе свой собственный сланцевый газ, добыча которого, кстати, как раз и наносит огромный ущерб окружающей среде! Она таким образом влияет на экологию, что мама не горюй: там целые пласты земли проседают на метры — и это общеизвестно», — заключил он.