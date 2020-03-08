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Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

 Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах
Боевики вновь запустили беспилотники с гражданского аэропорта «Митига» в Ливии

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12:48   8 Марта 2020
Россия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.

«Он задержан в Пушкинском районе», — сообщили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 7 марта около 21:00 и стала результатом несчастного случая. Друг убитого случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья. После происшествия юноша на лифте перевез тело друга с третьего на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии.

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Автор: Алина Бранцевич
#убийство #петербург

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