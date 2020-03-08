Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.

«Он задержан в Пушкинском районе», — сообщили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 7 марта около 21:00 и стала результатом несчастного случая. Друг убитого случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья. После происшествия юноша на лифте перевез тело друга с третьего на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии.