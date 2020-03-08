Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными, но результативными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным проходят очень сложно, но результативно.

«Это очень сложно. Очень. <…> Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «нормандском формате», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться «формулы Штайнмайера» и следовать Минским соглашениям. С момента последней встречи в «нормандском» формате на Украину уже вернулись 111 пленных из России

11 февраля Зеленский анонсировал несколько обменов пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. По словам украинского президента, список на обмен пленными у украинской стороны очень длинный, поэтому придется разделить процесс на несколько частей.