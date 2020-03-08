Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен бороться за всех украинцев, которые живут в пограничных с РФ областях или имеют родственников в России.

В феврале 2019 года Украина закрепил курс страны в ЕС и НАТО в Конституции. Зеленский заверил, что Украина войдет в ЕС.

«Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так. Европейский союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе», — заявил Зеленский в интервью газете The Guardian.

В ноябре 2019 года украинский президент заявил, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Несмотря на намерения Украины, еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, в ближайшие годы Киеву нужно сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.