Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

 Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта
Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

 Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта
Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
12:24   8 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен бороться за всех украинцев, которые живут в пограничных с РФ областях или имеют родственников в России.

В феврале 2019 года Украина закрепил курс страны в ЕС и НАТО в Конституции. Зеленский заверил, что Украина войдет в ЕС.

«Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так. Европейский союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе», — заявил Зеленский в интервью газете The Guardian.

В ноябре 2019 года украинский президент заявил, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Несмотря на намерения Украины, еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, в ближайшие годы Киеву нужно сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#ес #украина #россияне #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...