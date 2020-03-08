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Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
12:01   8 Марта 2020
Весь мир

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее зафиксировали 21 случай заболевания коронавирусом, дали разрешение войти в порт Окленда штата Калифорния, сообщает Associated press со ссылкой запись слов капитана судна Джона Смита.

«После швартовки мы приступим к процессу выгрузки пассажиров, что займет несколько дней», — сказал капитан.

По его словам, по прибытии в порт Калифорнии, пассажиров начнут выпускать с лайнера в соответствии с распоряжением властей США, нуждающимся окажут необходимую помощь, здоровых направят на карантин.

5 марта стало известно о смерти 71-летнего мужчины, который в период с 11 по 21 февраля находился на лайнере Grand Princess, после судно отправилось в Гавайи. В гавайский круиз отправились 62 пассажира из тех, кто совершал поездку со скончавшимся мужчиной. В связи с этим, лайнер встал на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом. 7 марта вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что на судне находится 21 человек, заразившийся новым типом пневмонии. 7 марта посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на Grand Princess. Всего на борту судна находятся более 3,5 тысячи человек.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#лайнер #калифорния #окленд #коронавирус

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