Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

Продавцами работают 13,1 процента россиянок, 10,1 процента жительниц РФ реализовали себя в области образования, в то время как 9,7 процента женщин в РФ заняты в сфере бизнеса и администрирования. Результаты исследования опубликовал Росстат.

По данным мониторинга Росстата, 7,3 процента россиянок заняли нишу специального персонала по экономической и административной деятельности, а 6,7 процента жительниц РФ работают медсестрами.

В конце 2019 года Росстат выяснил, что средняя продолжительность рабочей недели россиянок составила 35,4 часа, а жительницы Калининградской области, которые трудятся в среднем 38,2 часа в неделю, лидируют в рейтинге самых занятых на работе женщин.