Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что тест на коронавирус, который она сдала после возвращения из США, дал отрицательный результат.

«К сегодняшнему дню выяснилось, что результаты анализов всех членов делегации отрицательные. Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном режиме», — написала она в Facebook.

7 марта Кальюлайд отказалась участвовать в мероприятии, посвященном 30-ой годовщине Конгресса Эстонии, поскольку ждала результатов теста на коронавирус и хотела минимизировать риск заражения других участников мероприятия.

Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 100 тысяч человек, более 3,4 тысячи скончались.