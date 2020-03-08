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11:09   8 Марта 2020
Россия

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Явление, при котором Луна будет находиться максимально близко к Земле, смогут увидеть россияне в ночь с 9 на 10 марта, сообщили специалисты Уфимского городского планетария.

Суперлунием астрономы называют момент, когда во время полнолуния естественный спутник Земли подходит к нашей планете на расстояние ближе 362 тысяч километров, а время прохождения Луной перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуние расходятся не больше, чем на три дня.

Максимально близко спутник Земли приблизится к планете 10 марта в 09:28 по московскому времени. Медики уверяют, что Суперлуние никак не влияет на здоровье человека.

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Автор: Алина Бранцевич
#астрономы #луна #суперлуние

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