Друг убитого в Петербурге подростка считает инцидент случайностью

Тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли на лестничной клетке в Колпино. В убийстве подозревают его друга, сына петербургского судьи. Друг подростков считает случившееся случайностью.

Друг убитого рассказал телеканалу «360», что в день инцидента находился в квартире сына судьи с четырьмя друзьями. Юноша покинул квартиру вечером и не видел самого несчастного случая. По его словам, убитый и подозреваемый в его убийстве подросток были лучшими друзьями. Собеседник рассказал, что убитый был очень добрым и мог найти общий язык с любым человеком.

«Антон (подозреваемый в убийстве, имя изменено — ред.) всегда был не менее добрым, всегда доказывая это изо дня в день, но при небольших конфликтах вел себя немного вспыльчиво. Но я верю и хочу верить в то, что это случайность», — сказал друг погибшего.

Трагедия произошла 7 марта около 21:00 и стала результатом несчастного случая. Друг мальчика случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья. После несчастного случая мальчик на лифте перевез тело друга на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии.