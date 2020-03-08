Пенсию в 52 тысячи рублей получает жительница Омской области

Пенсионерка в Омской области получает пенсию размером 52 533 рубля, расскала порталу Superomsk.ru заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

В ПФР пояснили, что такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах. По словам Смигасевич, средний размер пенсии в Омской области составляет 13 813 рубля.

18 января глава ПФР Антон Дроздов рассказал, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей и обгонит показатель прошлого года на 18,26 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост пенсий составит 3 процента, 2 процента и 1,3 процента соответственно с 2020 по 2022 годы.