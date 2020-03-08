Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

 Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта
Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

Продавцами и учителями работает больше всего россиянок

 Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта

Суперлуние смогут увидеть россияне 10 марта
Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

Зеленский собрался бороться за всех украинцев, живущих в пограничных с РФ районах

 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
10:26   8 Марта 2020
Россия

Пенсию в 52 тысячи рублей получает жительница Омской области

Пенсию в 52 тысячи рублей получает жительница Омской области

Пенсионерка в Омской области получает пенсию размером 52 533 рубля, расскала порталу Superomsk.ru заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. 

В ПФР пояснили, что такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах. По словам Смигасевич, средний размер пенсии в Омской области составляет 13 813 рубля.

18 января глава ПФР Антон Дроздов рассказал, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей и обгонит показатель прошлого года на 18,26 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост пенсий составит 3 процента, 2 процента и 1,3 процента соответственно с 2020 по 2022 годы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#пенсия #пенсионерка #омская область #пфр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...